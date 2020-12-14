Süper Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde Avrupa’ya veda eden Sivasspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Altı haftadır kazanamayan Yiğidolar kötü gidişini bu kaçta sonlandırma peşinde. Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta alan Antalyaspor ise rakibini yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylul Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Sivasspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Camara, Hakan, Robin, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Antalyaspor: Ferhat, Mert, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Sam, Gökdeniz, Amilton, Podolski, Jahovic

Sivasspor ve Antalyaspor'da eksik çok!

Çalımbay’ın ekibinde Goiano, Cofie, Erdoğan, Yasin, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yok. Antalya’da ise Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Ribeiro ve Drole takımını yalnız bırakacak.

32 kez rakip oldular

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kırmızı beyazlı iki takımın oynadığı 32 maçta Antalyaspor 10 galibiyet alırken Sivaspor 14 kez sahadan galip ayrıldı. 8 maçta işte taraflar eşitliği bozamadı.32 maçın; 3'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig ve 22'si Süper Lig maçı olarak kayıtlarda yerini aldı.