Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ikinci maçında Sivasspor ile Antalyaspor 0-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecekler. Şampiyonluk yarışı da veren Sivasspor rakibini yenerek turu geçen taraf olmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda tur peşinde. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinde en dikkat çekenlerden birisi ise Sivasspor ile Antalyaspor arasında. Ligde çok farklı hedefler için savaşan ve son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takımın karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Yiğidolar, eksiklerine rağmen deplasmanda 0-0’la elde ettiği avantajlı skoru değerlendirip yarı final biletini almak istiyor.
Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
4 Eylül Stadı'nda Perşembe günü saat 19.15’te gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...
Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Yasin, Erdoğan, Yatabare
Antalyaspor: Ferhat, Kudryashov, Celustka, Veysel, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Sinan, Bünyamin, Podolski
Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi ise Kırmızı-Beyazlılar karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Perşembe günü saat 19.15’te gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak. Eksi 12 derecede oynanması beklenen maç iki takım için de zorlu geçecek. Daha önce saat 20.30’da oynanacağı açıklanan karşılaşma iki takımın ortak talebiyle saat 19.15’e çekilmişti.