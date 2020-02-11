Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinde en dikkat çekenlerden birisi ise Sivasspor ile Antalyaspor arasında. Ligde çok farklı hedefler için savaşan ve son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takımın karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Yiğidolar, eksiklerine rağmen deplasmanda 0-0’la elde ettiği avantajlı skoru değerlendirip yarı final biletini almak istiyor.

Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda Perşembe günü saat 19.15’te gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Yasin, Erdoğan, Yatabare

Antalyaspor: Ferhat, Kudryashov, Celustka, Veysel, Fredy, Yekta, Ufuk, Harun, Sinan, Bünyamin, Podolski

Son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi ise Kırmızı-Beyazlılar karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Perşembe günü saat 19.15’te gerçekleşecek olan karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak. Eksi 12 derecede oynanması beklenen maç iki takım için de zorlu geçecek. Daha önce saat 20.30’da oynanacağı açıklanan karşılaşma iki takımın ortak talebiyle saat 19.15’e çekilmişti.