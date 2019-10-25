Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, geçen hafta Gençlerbirliği'ne sahasında 6-0 yenilen Antalyaspor ile karşılaşacak. Yiğidolar seriyi Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor ise bu mağlubiyeti unutmak için kazanmak istiyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanan, birinde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçen hafta Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilen Antalyaspor ise bu kötü mağlubiyeti unutturmanın hesaplarını yapıyor.
Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor evinde yenilmedi...
Sezona evinde Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, 5. haftada Trabzonspor’u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü’nü 3-1 yendi. İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü. Sivasspor, sahasında son olarak geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş’a 2-1 yenilmişti.
Sivasspor’da eksikler
Demir Grup Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Emre Kılınç, Aaron Appindangoye ve Uğur Çiftçi sarı kart sınırında bulunuyor. Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.