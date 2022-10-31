Sivasspor-Antalyaspor maçı (CANLI)

UEFA Konferans Ligi'nde Cluj'u mağlup ederek gruptan çıkan ve ülke puanına büyük katkıda bulunan Sivasspor , rotasını Süper Lig'e çevirdi. Yiğidolar, 12. hafta maçında Antalyaspor'u ağırlıyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Trabzonspor 'a kaybeden ve 10 puanla 14. sırada yer alan Kırmızı Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında oynadığı İstanbulspor maçında son veren Antalyaspor ise 10 puanla 15. basamakta. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Sivasspor-Antalyaspor ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Erdoğan, Keita, Hakan, Dia Saba, Njie, Max Gradel, Yatabare

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Luyindama, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Larsson, Nakajima, Güray, Haji Wright