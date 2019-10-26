Sivasspor-Antalyaspor maç sonucu: 2-1

Geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımdan Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı mücadelede üç puana ulaşan taraf ise 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmada gol perdesi 51'inci dakikada açıldı. Antalyaspor savunmasının büyük hatasında topla buluşan Mustapha Yatabare, meşin yuvarlağı sol kanattan ceza sahasına doğru giren Fernando Andrade'nin önüne yuvarladı. Brezilyalının ortasında topu boş filelere yuvarlayan Emre Kılınç, böylece takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

51'de takımını öne geçiren Emre, 77'de ise bu kez asist yaparak sahneye çıktı. Milli futbolcunun sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına doğru ortaladığı topu tamamlayan Yatabare, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Mücadelede son sözü ise 83'te penaltıdan Serdar Özkan söyledi ve karşılaşma 2-1 Sivasspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Kırmızı Beyazlılar, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken 11 puanda kalan Antalyaspor ise 11'inci sıradaki yerini korudu.

Maçtan Detaylar

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx)- Goiano (xxx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xx), Fernando (xx) (Dk.66 Erdoğan xx), Hakan (xx), Traore (x) (Dk.46 Djerlek xx) , Emre (xxx) (Dk.88 Kone), Mert Hakan (xxx), Yatabare (xxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Nazım (xx), Diego(xx), Celustka (x), Chico (xx), Eren (xx), Doğukan (xx) (Dk.61 Blanco x), Ufuk (xx), Aatif (xx) (Dk.80 Dala), Hakan Özmert (xxx) (Dk.70 Serdar Özkan x), Mukairu (xx)

GOLLER: Dk. 51 Emre, Dk.77 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Dk.83 Serdar (Pen) (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Yatabare, Hakan, Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) - Hakan Özmert (Antalyaspor)

7'nci dakikada soldan çizgiye kadar inen Mert Hakan'ın içeriye yerden çevirdiği topa gelişine Emre vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31'inci dakikada Hakan Özmert sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, Celutska'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa topu kornere çelerek gole izin vermedi.

33'üncü dakikada savunma arkasına Emre'nin gönderdiği uzun topa hareketlenen Fernando kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

35'inci dakikada sağdan Traore'nin çevirdiği topa arka direkte Appindangoye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

48'inci dakikada Doğukan'ın pasında sağdan hareketlenen Nazım, ceza alanına girdi, çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Samassa gole izin vermedi.

51'inci dakikada savunmada Celutska'nın hatasında topu kapan Yatabare, solundan hareketlenen Fernando'ya topu bıraktı. Onun yerden içeriye çevirdiği topu Emre Kılınç filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

72'nci dakikada sağ kanattan Goiano ortaladı, arka direkte Emre gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.

77'nci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emre Kılınç kullandı. Ceza alanında uzak direğe gönderdiği topa Yatabare dokundu ve kaleci Ferhat'ın solundan topu filelerle buluşturdu: 2-0.

82'nci dakikada soldan hareketlenen Serdar Özkan ceza alanında Goiano'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Serdar Özkan farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi (Eraydın AYTEKİN/SİVAS, DHA)