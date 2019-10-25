Sivasspor - Antalyaspor CANLI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanan, birinde berabere kalan kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçen hafta Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilen Antalyaspor ise bu kötü mağlubiyeti unutturmanın hesaplarını yapıyor.

Dk.51 GOL! Fernando'nun yerden ortasında topla buluşan Emre Kılınç, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dk.77 GOL! Emre Kılınç'ın sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içine yaptığı ortayı Yatabare gole çevirdi ve fark 2'ye çıktı.

Dk.83 GOL! Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle fark 1'e indi: 2-1

Sivasspor-Antalyaspor ilk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Mert Hakan, Emre, Traore, Yatabare

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Serdar, Celustka, Ufuk, Chico, Hakan, Doğukan, Aatif, Mukairu

Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayan Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor evinde yenilmedi...

Sezona evinde Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı, 5. haftada Trabzonspor’u 2-1, 7. haftada MKE Ankaragücü’nü 3-1 yendi. İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü. Sivasspor, sahasında son olarak geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş’a 2-1 yenilmişti.