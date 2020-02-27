  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor.

27 Şubat 2020, Perşembe 12:52 Son Güncelleme:
- A +
Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Bugünkü idmana sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Ayrıca Brezilyalı futbolcu Marcelo Goiano'nun bedensel engelli kardeşi Marco Aurélio da tesislere gelerek idmanı izledi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...