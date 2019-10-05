Sivasspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig’in 7. hafta maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Sivasspor saha ve seyirci avantajını kullarak kazanmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapacak.

Sivasspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Traore, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Wilfred Moke, Hasan, İlhan Parlak, Dever Orgill

İki takım arasındaki 16. randevu!

Daha önce Süper Lig tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor sahadan 10 kez galibiyetle ayrılırken, Ankara ekibi ise 1 kere galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasında Sivas'ta 8 maç oynanırken, kırmızı-beyazlılar bu maçların 6'sında galip geldi 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.



