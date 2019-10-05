Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 7.hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü 3 puan mücadelesi verecek. Sivasspor saha ve seyirci avantajını kullarak kazanmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Sivasspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig’in 7. hafta maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Sivasspor saha ve seyirci avantajını kullarak kazanmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapacak.
Sivasspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler...
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Traore, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Wilfred Moke, Hasan, İlhan Parlak, Dever Orgill
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ İDDAA TEK MAÇ OYNA
İki takım arasındaki 16. randevu!
Daha önce Süper Lig tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor sahadan 10 kez galibiyetle ayrılırken, Ankara ekibi ise 1 kere galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasında Sivas'ta 8 maç oynanırken, kırmızı-beyazlılar bu maçların 6'sında galip geldi 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.