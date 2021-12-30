Sivasspor - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Demir Grup Sivasspor , Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen James kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

33'üncü dakikada Şahverdi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Erdi uygun durumda vuruşunu yaptı, Sivasspor savunmasında Azubuike topu kafayla çizgiden çıkardı.

38'inci dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Erdoğan'ın yerden vuruşunda kaleci Bahadır iki hamlede topu kontrol etti.

45'inci dakikada sağdan Geraldo ortaladı, Şahverdi'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

51'inci dakikada sol kanattan etkili gelen Ariyibi son çizgiden içeri çevirdi, ceza alanı içinde yakın mesafeden Cem dokundu, kaleci Muammer topa sahip oldu.

56'ncı dakikada Sivasspor bu kez soldan etkili geldi. Orta alanda Fajr'dan aldığı topla soldan çalımlarla ceza alınan giren Uğur'un ön direğe yerden gönderdiği topa James dokunarak kendisinin ve takımının 2'inci golünü kaydetti: 2-0.

69'uncu dakikada sağdan Fajr'ın köşe vuruşunda ceza alanı dışına gönderdiği topa Uğur sol ayağı ile sert vurdu, az farka auta gitti.

70'inci dakikada Erdoğan'ın sağdan pasında Azubuike ceza alanı girdi, aşırtma vuruşunda topu son anda Bahadır üstten dışarı gönderdi.

73'üncü dakikada orta alanda Aatıf'ın pasında hareketlenen Şahverdi, sol ayağı ile ceza alanı ön çizgisinden vurdu, kaleci Muammer'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Demir Grup Sivasspor bu skorla bir üst tura çıktı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bahatin Şimşek (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Murat Altan (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xx) - Ahmet (xx), Caner (xx), Camara (xx), Uğur (xxx), Erdoğan (xxx) (Dk. 81 Kayode), Azubuike (xx), Fajr (xx), Henrique (xx), Kerem (xx) (Dk. 55 Cofie xx), James (xxx) (Dk. 89 Yatabare)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır (xx) - Alperen (xx), Yasin (xx), Murat (x) (Dk. 46 Sinan xx), Erdi (xx), Ariyibi (xx) (Dk. 74 Yasir x), Geraldo (xx) (Dk. 61 Zahid x), Aatıf (xx), Şahverdi (xx), Ulaş (x) (Dk. 46 Abdullah x), Cem Ekinci (xx) (Dk. 74 Ferdi x)

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 56 James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 Şahverdi (MKE Ankaragücü)

DHA