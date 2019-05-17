Sivasspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 33'üncü hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından kırmızı-beyazlılar çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Ankaragücü ile Sivasspor, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.