Sivasspor - Ankaragücü CANLI

Sivasspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig’in 7. hafta maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşıyor. Sivasspor saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Dk.15 GOL! Samassa ile Aaron'un büyük anlaşmazlığı sonrası topu önünde bulan Orgill, Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

Dk.26 GOL! Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

Dk.48 GOL! Mert Hakan, attığı müthiş golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Sivasspor - Ankaragücü ilk 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Mert Hakan, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, HAsan, Faty, İlhan, Orgill.

Sivasspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Bilal Gölen yapıyor.

İki takım arasındaki 16. randevu!

Daha önce Süper Lig tarihinde oynanan 16 maçta Sivasspor sahadan 10 kez galibiyetle ayrılırken, Ankara ekibi ise 1 kere galibiyet sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 37 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. İki takım arasında Sivas'ta 8 maç oynanırken, kırmızı-beyazlılar bu maçların 6'sında galip geldi 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.