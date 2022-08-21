Sivasspor - Alanyaspor rekabetinde 11. randevu

Sivasspor ile Alanyaspor , Süper Lig ’in 3. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 10 karşılaşmada Sivasspor’un 4 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Antalya temsilcisinin de 3 kez galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 20 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Sivas’taki maçlar

Sivas’ta oynanan 5 karşılaşmada ise Yiğidolar rakibine karşı 4 galibiyet elde ederken, 1 maç ise Alanya’nın galibiyeti ile sona erdi. Sivasspor ve Alanya, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivas’ın galibiyeti ile sona ermişti.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ümit Öztürk görev yapacak.

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 10 maçın skorları şöyle:

2017-2018 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

2021-2022 Sezonu

Alanyaspor-Sivasspor: 0-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı turnuvayla tamamladı.

Ümit Öztürk, Sivasspor - Alanyaspor maçını 2. kez yönetecek

Denizli bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, yarın oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçını yönetecek. Deneyimli hakem, bugüne kadar 18 kez Alanyaspor’un, 13 kez de Sivasspor’un maçında düdük çaldı. Alanya, hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği 18 maçta 10 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de yenildi. Sivasspor ise 13 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alırken 5 kez de berabere kaldı.

Hakem Öztürk, bugüne kadar 1 kez Sivasspor - Alanyaspor maçında düdük çaldı. Söz konusu maçta Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

Sivasspor siftah peşinde

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Gaziantep beraberliği ile başlayan, daha sonra Adana Demirspor’a yenilen Sivasspor, bu hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabaka için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kendi kulüp tesislerinde kampa girecek.