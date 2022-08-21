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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3. hafta maçında sahamızda Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

21 Ağustos 2022, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3. hafta maçında sahamızda Alanyaspor 'u konuk edecek Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

İHA

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