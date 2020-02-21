Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Üç grup halinde top kapma oynayan, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.