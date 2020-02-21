Süper Lig’in 23. hafta açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Sivasspor’da 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone’nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Alanyaspor cephesinde ise Siopis, Lokman Gör ve Juanfran sakatlıkları nedeniyle zorlu randevuda yok. Ceyhun Gülselam ise sarı kart cezası nedeniyle takımını deplasmanda yalnız bırakacak.

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yasin, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Salih, Bakasetas, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse

6. randevu

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig’de oynanacak maçta 6. randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor’un 1 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Akdeniz ekibinin de 1 galibiyeti var. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.



