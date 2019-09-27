Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanya’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanya Türkler Belediyesi Futbol Sahaları’nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.30’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



