Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 'de dün Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor , Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde bir araya gelerek, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İHA

İlgili Haberler Kayserisporlu Emrah Başsan: Bu şehre kupayı getirmek istiyoruz



