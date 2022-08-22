Süper Lig'de 3. haftanın dikkat çeken maçında Sivasspor 'la Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor ev sahibi olmanın avantajını kullanarak rakibini 3. hafta mücadelesinde eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Francesco Faraioli yönetiminde ilk iki haftada 4 puan toplayan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.

Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Aaron, Uğur, Ulvestad, Hakan, Charis, Gradel, Erdoğan, Yatabare

Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Targhalline, Tayfur, Ferhat, Efkan, Eduardo

Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vermek istiyor.

Lige 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Alanya temsilcisi ise 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.