Geçen hafta içerisinde kupa yarı finalinde kozlarını paylaşan Sivasspor ile Alanyaspor bu kez ligde karşılaşacak. Yiğidolar, rakibini yenip üst sıralara tırmanmaya çalışacak. Alanya ise hem Avrupa yarışına tutunmak hem de kupanın intikamını almak için sahaya çıkacak. Akdeniz ekibinde tedavisi tamamlanan Diedhiou’nun durumu maç saatinde belli olacak. Sivasspor’da ise forvetler Kayode veLeke James sakat, Yatabare ise cezalı.

Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Kerem, Faycal, Gradel, Erdoğan, Konate

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Emre, Umut, Efecan, Novais, Candeias, Diedhiou