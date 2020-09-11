Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in ilk maçında Alanyaspor’u konuk edecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın’a da forma şansı vermesi bekleniyor. Sivasspor sezona iyi başlangıç yapmak için rakibini eli boş göndermek istiyor. Sezona Çağdaş Atan yönetiminde başlayacak olan Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın’a da forma şansı vermesi bekleniyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka’nın sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sivasspor ile Alanyaspor 7. randevuda

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile Alanyaspor yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor’un 2 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sahasında Alanya’ya yenilmiyor

Yiğidolar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor’u konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, turuncu-yeşillilerle oynadığı son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Alanyaspor, Süper Lig’de beşinci sezonuna başlıyor

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Alanyaspor, ligde 5. sezonunu yaşayacak. Geçen sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi’nde eleme turu oynama hakkını elde eden turuncu-yeşilli ekip, yeni sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayacak.

Kadrosuna Efkan Bekiroğlu (1860 München), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Berkan Kutlu (Sion), Davidson Pereira (Vitoria Guimaraes), Adam Bareiro (Monterrey - kiralık), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor - kiralık), Khouma Babacar (Sassuolo - kiralık), François Moubandje (Dinamo Zagreb - kiralık), Ahmet Gülay (Beşiktaş - kiralık) ile Ufuk Ceylan’ı dahil eden Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun açılış maçı için gideceği Sivas deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Açılış maçlarında tek galibiyet

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig’e çıkan ve bu ligde üst üste 5. sezonda mücadele edecek turuncu-yeşilliler, geride bıraktığı 4 sezondaki açılış maçlarından 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi, açılış mücadelelerinin 3’ünü dış sahada, 1’ini iç sahada verdi. Alanyaspor, dış sahada açılış maçlarındaki tek galibiyetini, geride kalan 2019-2020 sezonunda Kayserispor’u 1-0 yenerek elde etti. Deplasmanda açılış maçlarında 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’a 4-1 yenilen Alanyaspor, 2018-2019 sezonunda da Sivasspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Alanya ekibi, sahasında oynadığı tek açılış maçında ise 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi.

Alanyaspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Rakipleriyle maçları

Alanyaspor, Süper Lig’de geride bıraktığı 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Kasımpaşa’yla 8’er defa karşılaştı. Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 5’er kezle Kayserispor ve Kasımpaşa karşısında alan Akdeniz temsilcisi, en çok golü 18’er defa ağlarını sarstığı yine aynı ekiplere karşı attı. En fazla golü (22) Galatasaray’dan yiyen, en fazla yenilgiyi (7) de Süper Lig’de karşısında galibiyet elde edemediği Beşiktaş’tan alan turuncu-yeşilli takım, bugüne kadar 2’şer defa mücadele ettiği Gaziantepspor ve Denizlispor’a ise hiç kaybetmedi.