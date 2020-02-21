Süper Lig’in 23. hafta açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Sivasspor’da 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayıyolar. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone’nin ise maç kadrosunda yer alıyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇINDA SÜRPRİZ ORANLAR! TIKLA, HEMEN OYNA

Alanyaspor cephesinde ise Siopis, Lokman Gör ve Juanfran sakatlıkları nedeniyle zorlu randevuda yok. Ceyhun Gülselam ise sarı kart cezası nedeniyle takımını deplasmanda yalnız bırakıyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Sivasspor - Alanyaspor ilk 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Camara, Erdoğan, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Musa, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

6. randevu

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig’de oynanacak maçta 6. randevusuna çıktı. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor’un 1 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Akdeniz ekibinin de 1 galibiyeti var. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.



