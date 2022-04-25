Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı
Türkiye Kupası yarı finalinde eşleyen Sivasspor'la Alanyaspor bu kez kozlarını Süper Lig'de paylaşıyor. Sivasspor kupada olduğu gibi ligde de kazanmak istiyor. Alanyaspor ise kupanın rövanşını ligde almak istiyor. Maç başladı...
Geçen hafta içerisinde kupa yarı finalinde kozlarını paylaşan Sivasspor ile Alanyaspor bu kez ligde karşılaşıyor. Yiğidolar, rakibini yenip üst sıralara tırmanmaya çalışacak. Alanya ise hem Avrupa yarışına tutunmak hem de kupanın intikamını almak için sahaya çıktı.
MAÇ BAŞLADI!
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo
Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...