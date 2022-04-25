Sivasspor - Alanyaspor maçı canlı

Geçen hafta içerisinde kupa yarı finalinde kozlarını paylaşan Sivasspor ile Alanyaspor bu kez ligde karşılaşıyor. Yiğidolar, rakibini yenip üst sıralara tırmanmaya çalışacak. Alanya ise hem Avrupa yarışına tutunmak hem de kupanın intikamını almak için sahaya çıktı.

MAÇ BAŞLADI!





Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Novais, Fer, Emre, Efecan, Oğuz, Eduardo

Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...