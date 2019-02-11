Sivasspor - Akhisarspor maç sonucu: 2-1

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Ahkisarspor ile karşı karşıya geldi. Ligde son iki maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan ve deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Akhisarspor'u 2-1'le geçti ve çıkışını sürdürdü.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Kone'den geldi. Akhisar'ın tek sayısı ise Josue'den geldi. Arouna Kone, ligin 20. haftasının ardından 21. haftada da 2 gol attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 31'e yükselten Sivasspor, haftayı 7. sırada tamamladı. Ligin dibine demir atan Akhisar ise 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diabate’nin ceza sahasına içerisine ortasında kale sahası içerisinde topa iyi yükselen Kone topu kafayla ağlarla gönderdi.

10. dakikada Kone’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate’nin rakibini geçtikten sonra kale çizgisinden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada sol kanattan Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Bjarsmyr’in şutu kaleci Fatih’ten döndü. Yaşanan karambolde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Akhisarspor'un ceza sahası çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Josue'nin şutunu kaleci Tolgahan çeldi.

39. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Cocalic'in kafa vuruşunda defansa çarpan top direğin yanında dışarı çıktı.

Kone'nin 61. dakikadaki penaltı golüyle Sivasspor, Akhisarspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

51. dakikada sol kanattan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cocalic'in kafa vuruşunda top direğin yanında dışarı gitti.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin hızla çizgiye inerek ceza yayı üzerine yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Rybalka müsait pozisyonda topu direğin yanından auta gönderdi.

53. dakikada sol kanattan Ziya'nın yerden ceza sahasına ortasında Kone'den seken topu önünde bulan Emre'nin şutu kaleci Fatih köşeden kurtararak topa sahip oldu.

61. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cikalleshi'nin elle müdahale ettiği yönünde itirazlar üzerine maçın hakemi 'Var'da inceleyerek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kone topu ağlara gönderdi. 2-0

68. dakikada Rybalka'nın pasında topla hareketlenen Emre'nin ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan hareketlenen Douglas'ın Muhammet Demir ile yaptığı duvar pasının ardından yerden çektiği şutu kaleci Fatih kontrol etti.

74. dakikada Douglas'ın kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Demir'in kafa vuruşunu kaleci Fatih çeldi. Arka direğe seken topa Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

86. dakikada Ziya'nın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde Manu yerde kaldı. Pozisyonu 'VAR'da inceleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası Ziya ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

88. dakikada Akhisaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Josue topu ağlara gönderdi. 2-1

90+5. dakikada sol kanattan Josue'nin ceza alanına ortasında kale sahası önünde Cikalleshi'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

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Sivasspor - Akhisarspor ilk 11'ler...

Sivasspor: Tolgahan, Ziya, Braz, Bjarsmyr, Douglas, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre Kılınç, Diabate, Kone

Akhisarspor: Fatih, Zeki, Cocalic, Caner, Musa, Sissokko, Serginho, Josue, Regattin, Barbosa, Cikalleshi

STAT: Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Çimen (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xxx), Bjarsmyr (xxx), Braz (xx), Ziya (xx), Diabate (xxx) (Dk. 79 Mert Hakan xx), Hakan (xx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk. 71 Fatih x), Emre (xxx), Kone (xxx) (Dk. 66 Muhammet xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Zeki (xx), Caner (xx), Cocalic(xxx), Musa (xx) (Dk. 72 Elvis Manu), Regattin (xxx) (Dk. 66 Onur xx), Serginho (xx), Sisokko (xx) (Dk. 82 Aykut), Barbosa (xx), Josue (xxx), Cikaleshi (xx)

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 60 (P) Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk.88 (P) Josue (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Ziya (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Rybalka, Braz (Demir Grup Sivasspor) - Zeki, Manu (Akhisarspor)



