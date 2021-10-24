Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Haftaya 10 puanla 13. sırada giren Demir Grup Sivasspor son iki maçından bir puan çıkarabildi. Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a boyun eğen Adana Demirspor, 12 puanla 10. sırada yer alıyor.

Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bugün saat 16:00'da oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Haftaya 10 puanla 13. sırada giren Demir Grup Sivasspor son iki maçından bir puan çıkarabildi. Rıza Çalımbay ve ekibi, bu mücadeleyi kazanarak çıkışa geçmek ve geride bıraktığımız sezonlarda ulaştığı grafiği yakalamak istiyor.

Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a boyun eğen Adana Demirspor, 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Konuk ekip, son iki deplasman maçında olduğu gibi Sivas'ta da iyi sonuç elde etmeyi amaçlıyor.



