Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son maçında Gaziantep FK'yı mağlup eden Sivasspor kupada da Adana Demirspor'u yenerek çeyrek finale kalmak istiyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup eden Adana Demirspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.

Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.