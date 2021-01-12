Sivasspor - Adana Demirspor Canlı

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de son maçında Gaziantep FK'yı mağlup eden Sivasspor kupada da Adana Demirspor'u yenerek çeyrek finale kalmak istiyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup eden Adana Demirspor ise deplasmanda galibiyet peşinde...

Sivasspor - Adana Demirspor ilk 11'ler belli oldu

Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Okan, Gökhan İnler, Traore, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Sedat, Lanzafame

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLA





Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.

Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.