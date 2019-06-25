Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'yi renklerine bağladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Demir Grup Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip, geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Gabonlu Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı. Her konuda anlaşma sağlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen Appindangoye, başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'da bulunan ofisinde kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

1,83 boyundaki başarılı stoper Aaron Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 29'u lig, 5'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 34 maçta görev yaptı.

20 Şubat 1992'de Gabon'un Franceville şehrinde dünyaya gelen Aaron Appindangoye, futbola ülkesinin FC 105 Libreville takımında futbola başladı. Sırasıyla; Boavista, Mounana, Evian, Stade Laval formasını giydi. 2017 yılında Ümraniyespor ile Türkiye macerasına başlayan Aaron Appindangoye, 2 sezonda 57 kez İstanbul temsilcinin formasını terletti.

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