Sivasspor, 8. yenilgisini Fatih Karagümrük karşısında aldı

Sivasspor , Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 26. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 1-0, 2. haftada Trabzonspor ’a 2-1, 8. haftada Beşiktaş ’a 2-1, 13. haftada Başakşehir’e 2-1, 19. haftada Kayserispor’a 3-0, 22. haftada Göztepe’ye 2-1 ve 24. haftada Gaziantep FK’ya 5-1 yenilmişti.

Sivasspor, bu zamana kadar oynadığı 26 mücadelede 33 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.