SÜPER Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Lider Sivasspor, ikinci yarıya da galibiyet ile başlayarak Vodafone Park'tan da 3 puan ile ayrılmayı başardı. Kulüp yayın gelirlerinden toplamda 76 milyon lira gelir elde etti. Takımın 95 milyon liralık bütçesi bulunuyor. Sivasspor lige katılım payı olarak dağıtılan gelirden 37.8 milyon lira kazandı. 12 galibiyet için de kulüp 32.4 milyon lirayı kasasına koymayı başardı. 4 de beraberlik alan Sivasspor buradan da 5.6 milyon lira gelir elde etti. Kulüp toplamda 76 milyon lirayı kasasına koydu.

Sivasspor, sponsorluk ve maç günü gelirlerini de ekleyince bu rakamın 100 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Takım sezon sonunda ipi göğüslerse bu gelir 200 milyon liraya yaklaşacak ve Sivasspor tarihi gelire ulaşmış olacak.

İşte liderin yayın gelirleri

Lige katılım payı: 37.8 milyon TL

12 galibiyet: 32.4 milyon TL

4 beraberlik: 5.6 milyon TL

Kaynak: Ajansspor