MENÜ

Sivasspor, 7. mağlubiyetini Kadıköy'de aldı

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 13. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşadı. Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

07 Kasım 2022, Pazartesi 22:27 Son Güncelleme:
- A +
Sivasspor, 7. mağlubiyetini Kadıköy'de aldı

Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 13. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor'a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş 'a 3-1 yenilmişti.

Kırmızı Beyazlılar, 7. haftada ise MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken, sekizinci haftada da Hatayspor'a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi 11. hafta maçında ise Trabzonspor 'a 1-0 mağlup olurken, 12. haftada da Antalyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...