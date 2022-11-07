Sivasspor , Süper Lig 'in 13. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe 'ye 1-0 mağlup oldu, Sarı Lacivertli ekibe tam 6 maç sonra kaybetti. Kırmızı Beyazlılar, Fenerbahçe'ye ligde en son 2018-2019 sezonunun 2. devresinde İstanbul’da karşılaştığı maçta 2-1 yenilmişti.

Yiğidolar, rakibi Fenerbahçe ile ligde oynadığı 33. maçında 18. yenilgisini aldı. Geride kalan 33 maçta 8 kez kazanan Sivasspor, 7 kez de berabere kaldı. Rakibine 43 gol atan Kırmızı Beyazlılar, kalesinde ise 68 gol gördü.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maçta alınan skorlar şöyle:

2019-2020 sezonu:

Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2020-2021 sezonu:

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2

2021-2022 sezonu:

Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

İHA