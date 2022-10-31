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Sivasspor, 6. kez sahadan puansız ayrıldı

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-0 kaybeden Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşadı.

31 Ekim 2022, Pazartesi 23:08 Son Güncelleme:
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Sivasspor, 6. kez sahadan puansız ayrıldı

Sivasspor , Antalyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 12. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor’a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş ’a 3-1 yenilmişti.

Kırmızı Beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, sekizinci haftada da Hatayspor’a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi on birinci hafta maçında ise Trabzonspor ’a 1-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, Antalya mağlubiyeti ile üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sivasspor, ligde bu zamana kadar oynadığı 12 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. (İHA)

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