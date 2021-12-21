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Sivasspor, 5’te 5 yapmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor’u konuk edecek olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

21 Aralık 2021, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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Sivasspor, 5’te 5 yapmayı hedefliyor

Sivasspor , Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig ’de son 4 maçta 12 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 2-1’lik skorla almıştı.

Kırmızı-beyazlılar, Rizespor karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor, Rizespor müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste 5. galibiyetini alacak.

Sivasspor-Rizespor mücadelesi yarın saat 17.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

İHA

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