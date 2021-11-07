Sivasspor 5 maçtır galibiyete hasret

Ligde son olarak 7. haftada VavaCars Fatih Karagümrük’ü sahasında 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 5 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Beşiktaş ’a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, 9. haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana Demirspor iç sahada ile 1-1, 11. haftada da Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ligde dün de sahasında GZT Giresunspor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

sivasspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Sivasspor ligde 7’nci beraberliğini aldı

Ligin en çok berabere kalan takımı unvanını koruyan Sivasspor’un beraberlik sayısı 7’ye yükseldi. Sivas temsilcisi 12’nci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

SİVAS (AA)