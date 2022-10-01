Sivasspor, 3 puana kilitlendi

Sivasspor , Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında Hatayspor’u ağırlayacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 7 haftada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 4 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, galibiyet hasretine Hatayspor karşısında son vermek istiyor.

Yiğidolar’da sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa ise bu maçta forma giyemeyecek.

5. randevu

Sivasspor ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’de yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce Süper Lig’de 4 kez karşılaşırken, söz konusu müsabakaların 3’ü 1-1 eşitlikle 1’i ise 4-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti. Taraflar arasında oynanan maçlarda 10 kez gol sevinci yaşandı. 7 kez Sivasspor ağları sarsarken, 3 kez de Hatay gol attı. (İHA)