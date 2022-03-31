Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ve Max Gradel de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra Giresun'a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

İHA