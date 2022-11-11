Sivasspor 3 puan istiyor

Sivasspor , Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 10 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, 3 haftalık galibiyet hasretine Ümraniye karşısında son vermek istiyor. Yiğidolar'da sakatlığı bulunan Leke James ve Murat Paluli ise bu maçta forma giyemeyecek.

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Süper Ligde ilk randevu

Sivasspor ile Ümraniyespor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2016-2017 sezonu TFF 1. Liginde 2 kez karşılaşmıştı. 1 maç Ümraniyespor’un galibiyeti ile sonuçlanırken, 1 karşılaşmada beraberlikle sona ermişti.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)



