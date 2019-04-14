Sivasspor 3 maçtır galibiyete hasret

Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

14 Nisan 2019, Pazar 13:21
- A +
Sivasspor 3 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligde en son 25. haftada, 8 Mart’ta Evkur Yeni Malatyaspor’u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 yenilen Sivasspor, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

- Beşiktaş maçı hazırlıkları salı günü başlayacak

Öte yandan Atiker Konyaspor maçının ardından kırmızı-beyazlı ekibe teknik direktör Hakan Keleş tarafından 2 gün izin verildi.

Sivasspor, 16 Nisan Salı günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.