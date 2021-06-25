Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Sivasspor , transferlerini sürdürmeye devam ediyor. Yiğidolar, geçen sezon Karagümrük forması giyen sağ bek oyuncusu Koray Altınay'la 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

11 Ekim 1991'de Münih'te dünyaya gelen Koray, futbola Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih II ve Jahn Regensburg takımlarının formasını giyen Koray, 2013-2014 sezonda Çaykur Rizespor 'a transfer oldu. Türkiye'de Osmanlıspor forması da giyen Koray, iki sezondur Karagümrük'te görev alıyordu. Kariyerinde 238 maça çıkan sporcu 5 kez gol sevinci yaşarken, 12 de asist yaptı.

Sivasspor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Karagümrük forması giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



