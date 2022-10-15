Sivaspor kabustan zirveye

Rıza Çalımbay yönetiminde 3 sezon üst üste Avrupa'ya gitme başarısı gösterdikten sonra bu sezona kötü bir başlangıç yapan Yiğidolar adeta bir kâbus içerisindeydi. Geçen haftaya kadar ligde tek galibiyet kazanamamış, Ballkani'ye evinde 4-3 yenilerek taraftarı önünde büyük hayal kırıklığı yaşamış bir Sivasspor vardı. Ancak Yiğidolar bu süreçten çok güçlü bir güçlü şekilde ayağa kalkmayı başardı.

Deneyimli teknik adamın takımı, Süper Lig 'de önce namağlup Başakşehir'i devirdi, kötü gidişata son verdi. Ardından da Kosova'da Ballkani karşısında rövanşı, geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir dönüşle 2-1 kazandı. Konferans Ligi'nde zirveye adını yazdıran Kırmızı Beyazlılar, ülke puanına da çok değerli bir katkı sundu.

'Takıma inanıyorum'

Takımına her zaman inandığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Önemli eksiklerle yola devam ediyoruz. İki kulvarda dar bir kadroyla yer alabilmek zor. Ancak her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir takımız. Başakşehir ve Ballkani maçları bu anlamda bizim için yeniden başlangıç oldu. Seri galibiyetlerle hem ligde hem de Avrupa'da en iyi yerde olmayı hedefliyoruz. Takım olarak eksiklerimiz azaldıkça çok daha iyi olacağız. Bunu biliyoruz. Taraftarımız da bize güvensin ve desteklesinler" açıklamasında bulundu.