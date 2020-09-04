Sivas’a olimpik havuz

Balıkesir’de haftabaşında olimpik yüzme havuzu için temel atan ve ‘Yüzmedeki seferberliği Balıkesir’den başlatıyoruz’ diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yöndeki çalışmalarını dün Sivas’ta sürdürdü. Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Macaristan milli maçını izlemek için gittiği Sivas’ta olimpik havuzun açılışını yaptı. Bakan Kasapoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Yarın (Bugün) Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü. Açılışın bu tarihe denk gelmesini anlamlı buluyorum. Ülkemizin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, Türkiye’nin sporda olan iddiasını, zirveye oynama iddiasını ispatlıyor” diye konuştu.