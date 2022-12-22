Türkiye'nin iki şehri, kar voleybolunda önemli turnuvalara ev sahipliği yapacak. Önce, Sivas, 2023 Dünya ve Avrupa Kar Voleybolu Turlarına ilk kez ev sahipliği yapacak. Cev Avrupa Turu ve FIVB Dünya Turu’nun birer etabı, Sivas’ta düzenlenecek.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, ilk olarak 3-5 Mart 2023'te Avrupa Turu, 10-12 Mart 2023'te de Dünya Turu gerçekleşecek. Ardından Kahramanmaraş 23-26 Şubat 2023 tarihlerinde Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Dünya Turu etabına ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş geçen yıl Avrupa Turu'nu düzenlemişti.



