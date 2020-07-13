Sivasspor, tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi ligde bir sezonda iki kez mağlup etti. Ligin ilk devresinde Sivas'ta oynanan maçı 3-1 kazanan Kırmızı-Beyazlılar dün de Kone ve Emre'nin golleri ile Kanarya'yı 2-1 devirdi. Böylece Sivas, 28. kez rakip olduğu Sarı- Lacivertliler'e karşı toplamda 6. galibiyetini aldı. 17 karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.