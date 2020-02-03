Dün lider Sivasspor'un da Gaziantep'e mağlup olması bordo- mavililerin hem sevincini hem de inancını bir kat daha artırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, her ne kadar Fenerbahçe galibiyeti sonrası, "Bir maçı almakla birlikte pembe rüyalar görmek, rüyalara dalmak, şampiyonluk şarkıları söylemek son derece yanlış olur" dese de bordo-mavili taraftarlar, hep bir ağızdan "O sene bu sene" tezahüratları yapmaya başladı. Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatya maçına kadar ligde kayıp yaşamaz ve rakibini mağlup ederse liderlik koltuğuna oturacak.