Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar bugün boyunca "Sivas'ta yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aradı.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji verilerine göre beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu.

Salih Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

BİLECİK'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle yarın için kent merkezi ile Pazaryeri ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık Çarşamba günü okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtilerek, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BALIKESİR DURSUNBEY'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzısıhha kurulu 26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

BURSA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bursa’nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli’de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi ilçe merkezinin yanı sıra köylerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Seyitgazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KÜTAHYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Buna göre; Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Emet, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Hisarcık, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime Çarşamba günü ara verildi.