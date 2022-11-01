TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 13. haftasında sahasında Tarsus İdmanyurdu’nu konuk edecek olan Sivas Belediyespor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları nezaretinde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra çift kale maçla günü tamamladı.

Sivas temsilcisi yarın yapacağı idmanla Tarsus maçının hazırlıklarını sürdürecek. Sivas Belediyespor ile Tarsus İdmanyurdu 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. (İHA)