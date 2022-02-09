TFF 2. Lig kırmızı Grup 25. hafta maçında Sarıyer ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla Sarıyer mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Sarıyer ile Sivas Belediyespor, 12 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İHA