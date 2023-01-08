TFF 2. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sivas Belediyespor’da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Demir Grup Sivasspor U-19 takımından 2003 doğumlu sol bek mevkiinde oynayan Anıl Batın Aydın ve 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Kaan Onaran ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşen imza törenine, kulübün 2. başkanı Taner Karabal ile Sivasspor U-19 takımından transfer edilen sporcular Anıl Batın Aydın ve Kaan Onaran katıldı. İmza töreninde konuşan Karabal, “Her iki sporcumuz Anıl Batın Aydın ve Kaan Onaran’a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz. Biz kendilerine güveniyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)