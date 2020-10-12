Sivas Belediyespor, Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın karayolu ile Rize’ye gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazarspor ile Sivas Belediyespor arasında 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 14.30'da başlayacak. Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

İHA