Sivas Belediyespor, pas ve şut çalıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında İnegölspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör İbrahim Cezayir ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı. Sivas temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarına devam edecek.